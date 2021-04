"Minstens 9 doden bij protest tegen militaire overgangsraad in Tsjaad", leider militaire raad belooft "dialoog" 

De Tsjadische conventie veroordeelt het "schaamteloze bloedbad". De conventie is zeer scherp voor "het onevenredig gebruik van oorlogswapens" tegen ongewapende demonstranten.



Meerdere getuigen hadden eerder aangegeven dat er van verschillende doden in Ndjamena zouden gevallen zijn, maar die konden nog niet bevestigd worden door een onafhankelijke bron.



"We hebben het lichaam ontvangen van een man van 19 jaar met die een kogel in de borst kreeg", zei Roger Djimasngar, een verantwoordelijke van het mortuarium in Ndjamena, aan het Franse persagentschap AFP.