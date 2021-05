Leuvense huisartsen gaan 800 mensen thuis vaccineren: "Mensen met verlamming of psychische stoornis"

Karolien De Ceulaer is huisarts en werkt in een Leuvense groepspraktijk. Zij is een van de 150 huisartsen die vanaf volgende week mensen thuis gaat vaccineren. "Sommige mensen zijn echt heel slecht te been waardoor het een calvarietocht wordt om naar het vaccinatiecentrum in de Brabanthal te komen", zegt dokter De Ceulaer. "Denk maar aan mensen die verlamd zijn, maar ook psychiatrische patiënten, zoals mensen met een angststoornis die zich niet durven te verplaatsen."