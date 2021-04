Liveblog - Minder ziekenhuisopnames en onderwijs zit samen: kunnen tweede en derde graad voltijds naar school?

Om 12 uur is er opnieuw onderwijsoverleg over de coronasituatie. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zit dan opnieuw samen met de onderwijskoepels en de vakbonden. Ook de experten nemen deel aan het overleg.



Wat ligt er allemaal op tafel? De belangrijkste vraag is of de leerlingen van de tweede en de derde graad (3de tot 6de middelbaar) opnieuw voltijds naar school kunnen. Het gaat over zo'n 300.000 leerlingen die al sinds november halftijds afstandsonderwijs thuis volgen.

Als men voor die leerlingen nog iets wil doen, dan moet het snel want begin juni starten op heel wat scholen al de examens. Alles hangt af van de coronacijfers. Zijn die voldoende goed om een volledige terugkeer naar de school mogelijk te maken? Daarnaast zal ook bekeken worden of meerdaagse schooluitstappen weer kunnen en ook in welke vorm de proclamaties kunnen plaatsvinden.