Vooruit-voorzitter Conner Rousseau voert druk op: "Geen loonsverhoging? Dan ook geen dividend" 

Binnen de federale regering zelf roert intussen ook minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) zich. "Als er geen marge is voor een serieuze coronapremie en geen discussie mogelijk is over het minimumloon, zal er ook geen marge zijn voor dividenden en de lonen van de CEO's", reageert hij op een tweet van Open VLD-voorzitter Lachaert. De voorzitter van de Vlaamse liberalen had in die tweet gezegd dat de vakbonden hun achterban "realistische verwachtingen moeten schetsen".

De voorzitter van de Franstalige liberalen van MR laat in een tweet dan weer verstaan dat er volgens hem geen wet is die de uitkeringen van dividenden automatisch regelt en dat daarvoor al zeker geen akkoord is binnen de regering. "We blokkeren de salarissen niet, we beschermen de werkgelegenheid en garanderen de competitiveit van de economie", aldus Georges-Louis Bouchez in een reactie op de tweet van de Franstalige socialist Dermagne. Bouchez verdedigt daarmee de loonnorm, net als zijn Vlaamse collega Lachaert.