Man overleden nadat hij bedolven was geraakt onder lading graan in Bekkevoort

"Woensdagmorgen rond half 10 is een chauffeur van een toeleveringsbedrijf van een maalderij in Bekkevoort gewond geraakt bij het lossen van de vrachtwagen", vertelt Kurt Marcoen van de politiezone Hageland. "De laadklep schoot los en de man kwam onder de lading graan terecht. De zaakvoeder van de maalderij heeft de man dan onder de lading gevonden en is meteen beginnen te graven om hem te verlossen. Zij hebben dan de hulpdiensten gebeld en de man is in levensgevaar naar het UZ Gasthuisberg gevoerd." Daar is de man later op de dag overleden.