Mechels fietsatelier herstelt voortaan ook rolstoelen

Het Fietsatelier in Mechelen doet voortaan ook kleine reparaties aan rolstoelen. Rolstoelhouders kunnen op afspraak terecht in het Fietsatelier op de Battelsesteenweg voor herstellingen aan banden, remmen, spaken enzovoort. Er zijn vervangrolstoelen beschikbaar.

De stad werkt voor het project onder andere samen met Foundation Mechelen, een vzw die zich inzet voor sociale projecten. “Het is niet zo eenvoudig om iemand te vinden voor een periodiek nazicht of kleine herstellingen aan rolstoelen en het wordt ook al snel heel duur. Daarom hebben we het Fietsatelier op de Battelsesteenweg om medewerking gevraagd. Kleine herstellingswerken zien zij volledig zitten en ze doen dat aan democratische prijzen. Voor het vervangen van een band moet je rekenen op 20 à 25 euro”, vertelt Jan Simons van Foundation Mechelen.