Ruzie tussen Mesen en Heuvelland over vele vrachtwagens: "Wie is er de echte burgemeester van Heuvelland?"

Veel heeft te maken met het zware vrachtverkeer van en naar het bedrijf Clarebout Potatoes. Al jaren is er een probleem met de vele vrachtwagens voor dat aardappelverwerkend bedrijf in het centrum van Nieuwkerke in Heuvelland. Die vrachtwagens passeren ook door buurstad Mesen. De gewestweg N314 daar is te smal en er staan langs beide kanten auto's geparkeerd. Dat zorgt veel voor files en onveilige situaties.

Een tijd geleden leek er een oplossing in de maak. Er was een akkoord tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Mesen en de gemeente Heuvelland om een proefproject uit te werken. Er zou eenrichtingsverkeer komen voor de vrachtwagens, niet voor het gewone verkeer. Maar dat heeft ook gevolgen voor andere ondernemers, zoals pakweg de bakker of een veevoederbedrijf in de straat. En daarom schort Heuvelland het proefproject op, tot groot ongenoeg van Mesen.