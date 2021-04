Michael Collins (90) is dood, de "vergeten astronaut" van de maanlanding van Apollo-11 in 1969

In de Verenigde Staten is Michael Collins (90) overleden. Hij was de "derde man" van de Apollo-11 die in juli 1969 de eerste mensen op de maan zette. Collins bleef aan boord van de commando-capsule van die missie. Hij zette zelf nooit voet op de maan en wordt wel eens "de vergeten astronaut" genoemd. Zijn collega Neil Armstrong stierf al in 2012. Nu ook Michael Collins overleden is blijft van de meest bekende maanmissie alleen nog Edwin Aldrin over.