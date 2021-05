Middelkerke opent rouwregister voor oud-burgemeester Janna Rommel-Opstaele

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele was de eerste vrouwelijke burgemeester van Middelkerke en daar was ze trots op. Een tweede ambtsermijn zat er niet in, nadat haar partij Open VLD zwaar verloor van Lijst Dedecker in 2018. Huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker voerde tijdens haar burgemeesterschap zwaar oppositie, maar vindt dat ze een mooi eerbetoon absoluut verdient: "We waren politieke tegenstanders, maar als mensen konden we nog altijd door dezelfde deur. Twee jaar geleden is Janna uit de politiek gestapt om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar kleinkinderen. Uiteindelijk heeft ze amper van dat pensioen kunnen genieten, omdat ze al al heel snel ziek is geworden. Dat raakt mij wel als mens."