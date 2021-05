Nederlandse terrassen weer open: "Het is fantastisch, dit is waar we op hebben gewacht"

Er zijn wel verschillende voorwaarden aan verbonden. Je mag maar met maximum twee personen aan een tafel zitten, er mogen maximum 50 personen op een terras zitten, en ze mogen open zijn tussen 12u 's middags en 18u 's avonds. "Het is zeker een mooi begin, alles is beter dan volledig dicht zijn. Natuurlijk hebben we onze mening over de openingstijden. De mensen om 18 uur naar huis krijgen, dat wordt een hele klus. Zeker als het zo mooi weer is als vandaag", zegt een Maastrichtse uitbater. "Maar we zijn heel blij dat we weer open mogen. De tranen sprongen ons in de ogen."