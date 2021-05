Het nieuwe station in Hasselt krijgt vorm: "Van nieuwe banken tot een nieuwe roltrap"

Er wordt al een tijdje gewerkt in en rond het station van Hasselt, vandaag is daar de eerste fase afgerond. Het perron 6-7 werd als eerste perron volledig vernieuwd. "Het perron is verhoogd met een halve meter, van 28 centimeter tot 76 centimeter. Zo kunnen de reizigers via een hoger vlak op de trein stappen", zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. "Daarnaast zijn er ook nieuwe schuilhuisjes, nieuwe banken, nieuwe informatieschermen en een nieuwe roltrap." Het perron geeft een goed beeld van hoe het station er eind 2024 moet uitzien, wanneer alle perrons zullen vernieuwd zijn.