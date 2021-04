Noord-Ierse premier kondigt ontslag aan na moeilijke maanden in de regio: "Het was het voorrecht van mijn leven"

De Noord-Ierse premier Arlene Foster sprak over "het voorrecht van haar leven" om de mensen in Noord-Ierland te dienen. "Ik heb geprobeerd de partij en Noord-Ierland weg te leiden van verdeeldheid, op weg naar een beter pad", zei ze in de aankondiging van haar ontslag op televisie.

Haar ontslag komt na een paar moeilijke maanden in regio, waar de afgelopen weken verschillende keren geweld is uitgebroken door onder meer de woede over het brexitbeleid. In haar periode als DUP-hoofd speelde Foster een belangrijke rol in de gesprekken over de brexit.