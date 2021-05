Olietanker in quarantaine voor kust van Zeebrugge na uitbraak corona

De 182 meter lange "Nord Oceania" vaart onder de Panamese vlag en was van New York onderweg naar de haven van Antwerpen. In New York zou de bemanning gewisseld zijn, hoofdzakelijk met Indiërs. Er wordt vermoed dat iemand van de nieuwelingen besmet was met de Indiase variant en het virus binnenbracht op het schip. 3 belangrijke crewleden zouden ondertussen door corona getroffen zijn: de kapitein, stuurman en chief engineer. De kapitein is ernstig ziek en werd vanmorgen met een NH90-reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De evacuatie van de kapitein met de NH90 gebeurde met extra voorzorgsmaatregelen, vertelt boordcommandant Nick Bernaerts. "We moesten speciale pakken, handschoenen en beschermingsmaskers aandoen om besmetting te voorkomen. Ook de patiënt zelf moest speciaal worden ingepakt. Allemaal zaken die in een gewone reddingsactie niet gebeuren."

Na de vlucht is de helikopter ook ontsmet door een speciaal team uit Kleine Brogel.