Alle Vlaamse leerlingen mogen vanaf 10 mei weer voltijds naar school, ook meerdaagse schooluitstapjes weer toegelaten 

Minister Weyts pleitte er zelf al langer voor om de scholen weer volledig te openen en is dan ook heel blij met deze beslissing. "Het was een moeilijke beslissing want je weet dat de cijfers in goede zin evolueren maar niet in die zin die we allemaal gehoopt hadden. Maar anderzijds telt ook het welzijn van kinderen en jongeren mee, de prioritaire doelgroep."



Ook Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, was er voorstander van en reageert tevreden. Ook hij erkent dat de cijfers "niet zo fantastisch zijn", "vandaar dat we wat extra tijd kopen en pas op 10 mei beginnen". Boeve wijst er op dat die week een korte week is, met enkele vrije dagen in. Daarna volgt al snel de examenperiode.

Boeve hoopt dat leerkrachten nu vooral zullen kunnen vaststellen hoe het met de eventuele leerachterstand gesteld is. Maar ook met het welbevinden van de leerlingen. "Het gaat inderdaad niet zo goed met een heel aantal leerlingen." Voltijds onderwijs moet een antwoord bieden, hoopt Boeve. "De school moet geen zorginstelling worden, maar de school gewoon school laten zijn, maakt al een wereld van verschil", meent hij.

Beluister het interview met Lieven Boeve in "De wereld vandaag":