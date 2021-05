Onderwijsambassadeurs helpen anderstalige nieuwkomers in Kortrijk

Sher kwam in ons land terecht toen ze 13 was, samen met haar moeder. Ze woont en werkt nu in Avelgem. “Als jonge nieuwkomer kreeg ik meteen de keuze voorgeschoteld welke richting ik zou volgen in het middelbaar onderwijs. Dat was aartsmoeilijk. Deze ervaring vormt mijn motivatie om anderen te helpen.” Fatima Boudrar heeft Berberse roots en komt uit Harelbeke. “Ik ben sociaal tolk van beroep en besef het belang om anderstalige nieuwkomers of mensen met een migratieachtergrond goed te informeren in hun eigen taal. Want hun onderwijssysteem verschilt dikwijls sterk van onze mogelijkheden.”