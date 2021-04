KLAAR: Een zwarte Amerikaan heeft bijna 3 keer meer kans om gedood te worden door de politie

In de Verenigde Staten sterven elk jaar zo’n 1000 Amerikanen door politiegeweld. Het valt op dat zwarte Amerikanen in verhouding veel vaker gedood worden door de politie dan hun witte landgenoten. Tussen 2014 en 2019 was een kwart van de slachtoffers Afro-Amerikaans, terwijl zij maar dertien procent van de bevolking uitmaken. Uit onderzoek blijkt dat de politie sneller naar geweld grijpt bij mensen van kleur. Hoe komt dat? En waarom blijft het gebeuren? Journalist en VS-kenner Thomas De Graeve legt het ons helder uit.