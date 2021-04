Probleem met Belgische diepzeerobot die mangaanknollen raapt: "Dood en blind op de oceaanbodem"

Tegen de tests voor ontginning van de verlaten zeebodem, een ecologisch ongerept gebied en op dat vlak een van de laatste in de wereld, is protest van milieuorganisaties zoals Greenpeace. Zij stuurden vandaag een persbericht uit met de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten. "Diepzeemijnbouw moet begraven worden", zegt An Lambrechts van Greenpeace. "Deze industrie is te risicovol." Greenpeace voelt zich in haar eis gesterkt door het incident.

Ook de Britse documentairemaker David Attenborough is bezorgd. De ecologische impact is nog voor een groot deel onbekend, zegt hij, we weten bijna niks over diepzeemijnbouw. (lees door onder de foto)