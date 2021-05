Recyclagepark Glabbeek gratis vanaf volgend jaar

"Mensen zullen per jaar een aantal kilo afval gratis naar het recyclagepark kunnen brengen", zegt Vanwinkelen. "Bijvoorbeeld voor snoeiafval kunnen inwoners 800 kilo per jaar gratis brengen, en dat is ook wat overeenkomt met wat mensen gemiddeld brengen. Het grof huisvuil is wel niet gratis, dat kunnen we ook wettelijk niet doorvoeren. Dat is de enige fractie waar niets aan verandert, maar het grof huisvuil is bij ons sowieso al 30 procent goedkoper dan in andere gemeenten."