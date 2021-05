Rillaars café biedt 'vaccins' aan: "Facebook kon er niet mee lachen"

'Zjonson en Zjonson', 'Aster Zenika', 'Faizer' en 'Modderna', dat zijn de 'vaccins' die Ronny de Rijck in zijn café Het Gemeentehuis in Rillaar zal aanbieden vanaf 1 mei. "Het zijn eigenlijk gewoon shots sterke drank in een spuitje die ik verkoop via take away", vertelt De Rijck aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Het is een ludieke actie om de heropening van de horeca aan te kondigen."

Zo ludiek vond Facebook het niet, want niet lang na de aankondiging van de actie op de sociale netwerksite, werd het bericht verwijderd en het profiel van De Rijck voor 24 uur geblokkeerd. "Ze snapten duidelijk niet dat het als grap bedoeld is. Ik ben wel degelijk pro vaccineren en ik doe niks illegaal met mijn actie."