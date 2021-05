Royals - Koningin Elizabeth opnieuw aan de slag en waarom duikt er een werfstrook op tussen de Serres van Laken?

In Luxemburg heeft groothertogin Maria Teresa een interview gegeven aan de Amerikaanse zender ABC voor de reeks "Behind palace doors" (bekijk de volledige aflevering hier). Ze stelde Luxemburg voor, maar blikte vooral terug op haar vlucht van geboorteland Cuba naar New York, om uiteindelijk als doordeweeks meisje verliefd te worden op een troonopvolger in Genève. Voor hem verhuisde Maria Teresa begin jaren 80 naar de overkant van de oceaan om zich in het kleine hertogdom Luxemburg te schikken naar het traditionele hof.



En schikken was het. Maria Teresa had zich eerst voorgenomen om afstand te houden van Henri van Luxemburg. "Het ergste wat je kan overkomen, is verliefd worden op een kroonprins. Dát is pas een probleem", grapt ze. Toch is het bittere ernst.