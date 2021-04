Somalische president ziet af van verlenging ambtstermijn

Bovendien ontstond de vrees dat de jihadistische terreurorganisatie al-Shabaab deze onzekere situatie zou uitbuiten om de macht te grijpen in omliggende gebieden.



De islamistische beweging probeert via bomaanslagen de macht over te nemen in het straatarme land en de sharia in te voeren. Nu al zijn delen Somalië in handen van de fundamentalistische groepering.

