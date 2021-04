Tot vier jaar cel voor fraudeurs die stad Deinze voor 375.000 euro hebben opgelicht

Helemaal uitgeklaard is de zaak niet. Naar waar en wie die 376.274,45 euro werd doorgesluisd, is op de dag van vandaag nog steeds onduidelijk. Speurders hebben weet van verschillende verrichtingen, onder andere een bedrag van 225.000 euro dat naar een Mongoolse rekening is overgeschreven. Het parket vroeg aan de rechtbank om het geld terug te vorderen van de 6 beklaagden. Voor de 2 hoofdverdachten ging dat om bijna 100.000 euro per persoon. Maar daar ging de rechtbank niet op in "omdat de beklaagden niet de bovenbouw van de bende waren".