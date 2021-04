Een terrasje gaan doen in Nederland? "Doe het alsjeblieft niet!"

"Het is niet de bedoeling dat mensen allerlei reisbewegingen gaan maken, om in Nederland op een terras te gaan zitten", zegt ook de coronaverantwoordelijke van de veiligheidsregio Midden en West-Brabant in Nederland op Radio 2 Antwerpen. Alleen wordt dat niet echt gecontroleerd: "Onze horecamensen houden zich aan een maximaal aantal mensen op hun terras en er wordt niet naar nationaliteit gevraagd. Dus of je nu Nederlander bent of Belg, de terrassen zijn open."



Nederland verwacht wel dat je 10 dagen in quarantaine gaat, als je het land binnenkomt. Er zijn uitzonderingen voor wie de grens over moet om onder meer te werken, naar school te gaan of naaste familie te bezoeken. Toch wordt ook aan hen een terrasbezoek afgeraden.