Linter krijgt een uitkijktoren aan Grote Getevallei

Het natuurreservaat van de Grote Getevallei is met 206 hectare één van de grootste eigendommen van de provincie. De uitkijktoren zal worden geplaatst nabij de paalkampeersite op het terrein van de kamsalamanderhut. "We volgen nu een traject waar we een soort van wedstrijd organiseren, zodat een aantal creatievelingen zich kunnen uitleven op het ontwerp van een uitkijktoren", zegt gedeputeerde Bart Nevens.

"Het is ook een gebied waar de kamsalamander heel actief is, en een echt leefgebied van de Getedraak. En dus een toren in de vorm van een drakenfiguur heeft onze voorkeur", aldus Nevens. De provincie trekt zo'n 141.000 euro uit voor de bouw van de 10 meter hoge uitkijktoren, en is voorzien voor het najaar van 2022.

Na de Vlooyberghtoren binnenkort dus misschien een Drakentoren in het Hageland.