Vaxpo Kortrijk zet bezoekers aan om leuke selfie te maken (en te delen) na hun vaccinatie

Vanaf vandaag kan iedereen die een vaccin heeft ontvangen in Vaxpo in Kortrijk een selfie nemen voor een "Instawall". Dat is een groot bord met een leuke achtergrond voor een foto op instagram of andere sociale media. Er staan er in totaal 5 aan de uitgang van het vaccinatiecentrum.

De burgemeesters van Harelbeke, Kortrijk en Kuurne hopen dat nog meer mensen op die manier zullen overtuigd worden om zich te laten vaccineren. "Op zich lopen de vaccinaties goed", zegt burgemeester Ruth Vandenberghe van Kortrijk. "De meeste mensen zijn enthousiast om zich te laten inenten. Maar we willen er alles aan doen om een vaccinatiegraad te halen van 70% en dit is een leuke, maar ook efficiënte manier om zoveel mogelijk mensen over de streep te trekken.