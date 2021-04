Vergunning voor nieuw fietspad of nieuwe verkaveling aanvechten? Binnenkort wordt het veel moeilijker 

"Een logische verbetering" aldus minister Demir. "Zo vermijden we dat procedures jarenlang duren en dat projecten niet kunnen doorgaan." Maar ook daar denken oppositie en milieuorganisaties anders over. "Bezorgde burgers zullen nu gedwongen worden om meteen een advocaat onder de arm te nemen en de periode van het openbaar onderzoek zal ook veel meer een juridische discussie worden in plaats van een maatschappelijk debat."