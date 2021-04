Antwerp-topman Luciano D'Onofrio wordt verhoord door gerecht

François Fornieri werd eerder al aangehouden en weer vrijgelaten in het onderzoek naar de intercommunale Nethys. In dat onderzoek is de zakenman in verdenking gesteld voor verduistering gepleegd door een persoon in een openbaar ambt en voor misbruik van vennootschapsgoederen. Hij zou royale vergoedingen voor bestuurders van de intercommunale hebben goedgekeurd. Fornieri stond ook op het punt om enkele dochterondernemingen van Nethys voor een erg lage prijs over te kopen.