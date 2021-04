Nieuwe versoepelingen voor woonzorgcentra vanaf 8 mei: meer bezoek, kappers weer welkom en cafetaria's weer open

In de woonzorgcentra zal het leven weer wat meer op pre-coronatijden beginnen te lijken, want vanaf mei mogen ook de cafetaria’s weer open gaan. Dus zal er weer een koffietje kunnen worden gedronken met de knuffelcontacten. Externen zijn voorlopig nog niet welkom in de cafetaria.

En de bewoners kunnen er dan weer keurig geknipt bij zitten, want ook de kappers en andere niet-medische contactberoepen mogen weer langskomen in de woonzorgcentra.

Nog een laatste versoepeling die werd afgeklopt: nieuwe bewoners moeten niet langer op kamerisolatie. Het zal voortaan volstaan dat ze zich laten testen voor ze naar een woonzorgcentrum gaan.