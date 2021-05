Vilvoordse winkeluitbaatster verjaagt dieven: "Geslagen alsof mijn leven er van af hing" 

Maandagnamiddag wandelden twee jonge kerels de winkel Spolly’s Ting in de Leuvensestraat in Vilvoorde binnen. Achter de toonbank stond uitbaatster Peggy Spolspoel. "Eén van de twee mannen had zijn mondmasker onder zijn kin", vertelt Peggy. "Toen ik hem daarop aansprak, zag ik pas dat een van de kerels een mes vasthield."