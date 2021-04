Vlaams Parlement laat uitzoeken of er controlearts naar El Kaouakibi kan worden gestuurd

Het Vlaams Parlement heeft juridisch advies gevraagd dat moet uitwijzen of het mogelijk is om een controlearts naar Sihame El Kaouakibi te sturen. Die is al maandenlang afwezig wegens ziekte in het Vlaams Parlement, hoewel er twijfels bestaan over die ziekte. El Kaouakibi is in opspraak gekomen in verband met mogelijke fraude bij haar dansproject Let's Go Urban en zit nu als onafhankelijke in het Vlaams Parlement.