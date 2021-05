Vanavond is er weer "Vlaanderen Vakantieland": reporters van het eerste uur blikken terug én geven hun ultieme vakantietip

"Puur professioneel was die keer in Frankrijk, toen onze huurauto gestolen werd terwijl we in de buurt opnames aan het maken waren, ook geen topmoment. Gelukkig waren we goed verzekerd en lagen er geen cassettes met beeldmateriaal in. Maar qua tijdverlies was het een kleine ramp. Al weten kijkers natuurlijk nooit wat ze niét te zien hebben gekregen", aldus De Vos.

Haar eerste duikervaring op de Dominicaanse Republiek is dan weer een herinnering om in te kaderen. "Ik had dat nog nooit gedaan, en onze cameraman ook niet. "Het zal wel niet zo moeilijk zijn", dachten we. En voor ik het besefte, stak het beademingstoestel in onze mond en doken we diep onder water. Dat kon in die tijd allemaal. Maar vergis je niet: onze draaidagen zaten goed vol, het was dus doorwerken. Maar ik besef goed dat er veel minder aangename jobs bestaan."