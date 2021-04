VN vraagt humanitaire hulp voor 29 miljoen mensen in de Sahel: "Een volledige generatie kinderen is in gevaar"

"Een volledige generatie kinderen is in gevaar", aldus de regionale directrice van het VN-kinderfonds Unicef, Marie-Pierre Poirier. "Het aantal gewelddadige aanvallen is verachtvoudigd in de centrale Sahel en verdrievoudigd in het bekken van het Tsjaadmeer.



Bijna 5.000 scholen zijn gesloten of kunnen niet meer gebruikt worden. Het brengt de toekomst van duizenden kinderen in gevaar, bovendien riskeren 1,6 miljoen kinderen ernstige, acute ondervoeding."

Het aantal ontheemden lag nog nooit hoger: van de centrale Sahel tot het bekken van het Tsjaadmeer moesten 5,3 miljoen mensen hun huizen verlaten. Zij hebben nood aan hulp, waarschuwen de organisaties.



