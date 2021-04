Mechelen wil gewonde vos vangen met bessen, charcuterie en eieren: "Vannacht liep hij bijna in de kooi"

Vannacht was het even spannend vertelt Bart: "Rond een uur of 4 was de vos in de buurt van de kooi. Daar staan nachtcamera's op gericht. Maar de vos is sluw en angstig van nature. Wat ze niet kennen zullen ze een tijdje wantrouwen. Het zal niet eenvoudig zijn om het dier te vangen", zegt Bart. "Als het lukt zal ik het gezwel onderzoeken en chirurgisch verwijderen. Hopelijk is het niet kwaadaardig", besluit hij op Radio 2 Antwerpen.