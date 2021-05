Vrijgekomen plaatsen bij vaccinatiecentrum Klein-Brabant nadat Pfizer familieleden van werknemers gaat vaccineren

Door de inspanning van Pfizer zal het dus nog sneller vooruitgaan in het vaccinatiecentrum van Klein-Brabant. “De plaatsen die vrijkomen, kunnen we meteen aan andere inwoners geven. Daarbij blijven we uiteraard de volgorde volgen die Vlaanderen oplegt-", zegt Lejon. "Voor plekjes die op het laatste moment beschikbaar worden, kijken we naar de reservelijst QVAX. Dat systeem gebruiken we nu al even en werkt prima. Omdat Pfizer op korte termijn begint te vaccineren, zullen er wellicht ook familieleden daar naartoe gaan die eigenlijk al uitgenodigd werden in ons vaccinatiecentrum. Hen vragen we om hun afspraak bij ons te annuleren. Zo kunnen we ook die vaccins snel aan iemand anders toewijzen."