Vrouwelijke slechtvalk dood aangetroffen in Tienen: "Waarschijnlijk ergens tegengevlogen en haar nekje gebroken"

De slechtvalk werd in 2012 geringd en was zo'n negen jaar oud. De roofvogel vertoonde geen uiterlijke verwondingen. "Ik vermoed dat ze ergens tegengevlogen is", zegt Philippe Smets van de Vogelwerkgroep Oost-Brabant. "Slechtvalken kunnen namelijk enorme snelheden halen in de lucht tot wel 200 kilometer per uur. Zo vangen ze vogels in de vlucht. Deze roofvogel was negen jaar oud, en dat is nog niet zo oud, als je weet dat ze tot 20 jaar kunnen worden."

De slechtvalk broedt al van 2015 op de kerktoren van de Sint-Germanuskerk op de veermarkt in Tienen. "Daar heeft ze sinds 2015 zes broedsels gehad. Ook dit jaar had ze een broedsel bestaande uit vijf eieren, maar doordat ze er nu niet meer is, vrees ik dat die verloren gaan. Hopelijk trekt het mannetje snel een nieuw vrouwtje aan, maar voor nog een broedgeval dit jaar is het nu te laat.”