Wandelen met honden uit het dierenasiel opnieuw mogelijk in Gent: "Je kan week op voorhand reserveren"

Anderhalve maand geleden werden de Duitse herdershond Lilly en haar maatje Maurice gered van een broodfokker die de arme honden ernstig verwaarloosden. Lilly woog slechts 26 kilogram, was uitgemergeld en kromp ineens bij de minste aanraking. De voorbije weken heeft het team van het dierenasiel met veel liefde gezorgd voor Lilly en Maurice en nu zijn ze weer helemaal klaar voor menselijk contact en wandelingen met ‘vreemde’ mensen. “Ze is gelukkig aan de beterhand”, zegt Els, vrijwilligster in het asiel, terwijl ze met Lilly wandelt langs de Watersportbaan.