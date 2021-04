We beleven de koudste aprilmaand in 35 jaar: hoe komt dat? En hoe past dit binnen de klimaatopwarming?

We hebben te maken met een steeds opwarmend klimaat, hoe past deze maand april in dat plaatje? Het antwoord is eenvoudig: weer werkt op een korte tijdschaal, klimaat op een veel langere tijdschaal. Koud weer zoals in de maand april kan zich perfect voordoen in een opwarmend klimaat.

Over een veel langere periode bekeken, zal de opwarmende trend vanzelf weer duidelijk worden. Die opwarmende trend is duidelijk zichtbaar in onderstaande figuur van het KMI. Die toont de temperatuurafwijkingen voor de maand april in Ukkel ten opzichte van de periode 1961 tot 1990. Op het einde van de serie, voor april 2021, is heel duidelijk de blauwe koude-uitschieter naar onderen te zien, terwijl we de voorbije decennia weldegelijk een opwarmende (rode) trend beleven.