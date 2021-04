Onderzoek gestart naar de luxueuze herinrichting van Boris Johnsons appartement in Downing Street

Politici mogen giften ontvangen van sponsors maar ze moeten ze wel aangeven zodat het duidelijk is van wie ze komen. Zo kan er worden nagegaan of de beslissingen van een politicus mogelijk worden beïnvloed door giften. Het onderzoek zal nu moeten uitwijzen of dit in dit geval correct is gebeurd.

Boris Johnson werd vandaag in het Britse Lagerhuis door de oppositie stevig op de rooster gelegd. Oppositieleider Keir Starmer beschuldigde de regering onder meer van gesjoemel en vriendjespolitiek.

Bekijk hier de video van het vragenuurtje in het Britse parlement: