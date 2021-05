Zelzate gaat nauwer toezien op snelheidsduivels: "Hopen op mentaliteitswijziging"

Vaak moet de politie kijken of de aangebrachte proefopstellingen er nog staan zoals het hoort, zegt Meuleman. "Die straat is veel te smal om landbouwverkeer én gescheiden verkeer van fietsers en voetgangers te laten passeren. Zeker als dat verkeer ook nog eens in beide richtingen moet gaan. In het verleden is men er ook nooit in geslaagd om daar iets aan te doen. Ik sta wel open voor alle mogelijke suggesties om ingrepen te doen."