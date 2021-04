Zonnebloemen moeten zon brengen in Grimbergs gehucht Verbrande Brug

"We zitten in een coronajaar", zegt Jan De Kinder van de lokale Landelijke Gilde. "We hebben weinig activiteiten kunnen organiseren. Met onze zonnebloemenactie willen we wat zon in ons dorp brengen." Aan de actie is ook een wedstrijd verbonden. De vijf deelnemers met de hoogste zonnebloem ontvangen een gratis etensbon voor de Oogstfeesten van de Landelijke Gilde in augustus.