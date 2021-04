Zwangere vrouw overleden in Brussels ziekenhuis na coronabesmetting: hoe uitzonderlijk is dat?

In Brussel is een zwangere vrouw overleden die was opgenomen op intensieve zorg met een coronabesmetting. Er zijn verder geen details bekendgemaakt. We weten dus niets over de omstandigheden en of de vrouw onderliggende aandoeningen had. Dat zwangere vrouwen een groter risico lopen op een meer ernstige vorm van COVID-19 was al bekend. Maar weten we hoe groot de risico's precies zijn? En hoe uitzonderlijk is het dat een zwangere vrouw overlijdt aan COVID-19?