10 dagen van troost en hoop in basisschool de Step in Beringen voor wie afziet door corona

In basisschool De Step in Beringen willen ze iets moois, liefs of warms doen voor wie getroffen is of is geweest door corona. De leerkrachten en leerlingen gaan bijvoorbeeld tekeningen maken en brieven schrijven. Ze gaan ook filmpjes maken voor de rusthuizen in de buurt. De leerkrachten willen zo ook gevoelens en problemen rond corona bij de kinderen zelf beter bespreekbaar maken.