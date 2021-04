100 jaar oude beuk blijft staan op 't Zand in Brugge: "Pak extra kosten, maar dat is de boom zeker waard"

In Brugge wordt de parking onder het concertgebouw 't Zand uitgebreid. De rode beuk van bijna 100 jaar oud moet boven de ondergrondse parking blijven staan. "We houden niet alleen rekening met de oude beuk in de plannen, maar iets verderop staan nog een aantal oude bomen, die we ook ontwijken. De stad had aan de buurtbewoners beloofd om zoveel mogelijk de bomen en natuur te behouden zoals die was", zegt Jan Hoste, projectmanager van de werken aan de parking.

Grote en oude bomen zijn in stedelijke gebieden heel belangrijk voor de leefbaarheid en het uitzicht volgens deskundige boombeheer Brugge, Jelle Devos: "Die beuk kunnen we niet vervangen door nieuwe en kleinere bomen. Het zou nog jaren duren voordat die nieuwe boompjes evenveel CO2 of fijn stof opnemen als de oude beuk. Zelfs op een termijn van 10 jaar is het luchtzuiverend effect van de oude beuk niet te evenaren met nieuwe boompjes".