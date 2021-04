2022 wordt jubileumjaar voor Toots Thielemans

De eerste van die evenementen zijn intussen gekend. Op 22 april 2022 opent in het de Koninklijke Bibliotheek van België de tijdelijke tentoonstelling "Toots 100, The Sound of a Belgian Legend". De tentoonstelling laat de bezoekers horen en beleven hoe Toots echt klonk aan de hand van een rijke verzameling van geluidsopnames, foto's, tekeningen, partituren, handschriften, verrassende objecten en natuurlijk instrumenten.

Het laatste weekend van april 2022 staat ook volledig in het teken van Toots' 100ste verjaardag. In Bozar vindt op 29 april een uniek concert plaats met nationale en internationale gasten ondersteund door een orkest. Het wordt een ongelooflijke reis doorheen het muzikale leven van Toots. Alle info over het jubileumjaar en de aanmeldingsprocedure voor een evenement rond Toots Thielemans vind je hier.