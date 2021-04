24 migranten en vluchtelingen omgekomen van honger en dorst na 22 dagen in zwalpend bootje

De route vanuit West-Afrika naar de Canarische Eilanden, de Spaanse archipel op ongeveer 100 kilometer van de Afrikaanse kust, is steeds belangrijker voor migratie naar Europa, naast andere routes via de Middellandse Zee of de Balkan.

Het aantal migranten en vluchtelingen dat arriveert op Canarische Eilanden was vorig jaar met 23.000 ruim acht keer hoger dan in 2019. Dit jaar gaat het al om 4.300 mensen. Vandaag werd trouwens al opnieuw een bootje met een 40-tal vluchtelingen en migranten onderschept in de buurt van Gran Canaria.