5 redenen om meer te lachen: een natuurlijke pijnstiller die ook werkt tegen angst, stress en zelfs eenzaamheid

Dit soort momenten was de voorbije maanden helaas schaars. “Het is moeilijk om goede moppen te vinden over Covid”, zegt standup-comedian Michael Van Peel. “Covid maakt ons niet bang of boos, het maakt ons apathisch. Covid is meh. En het is moeilijk om te lachen met dingen die meh zijn.”

Dat we het voorbije jaar zo weinig gelachen hebben, is jammer. Lachen heeft immers heel wat heilzame effecten. We zetten de vijf belangrijkste effecten op een rij.