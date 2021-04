Aarschot weigert 1 mei-bijeenkomst PVDA: "Dit is geen betoging, maar een evenement"

Nu zaterdag is het 1 mei, de Dag van de Arbeid. Traditiegetrouw organiseert de uiterst linkse partij PVDA dan acties om meer respect te vragen voor de werkende mensen. De partij heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij 24 steden in België. "In 23 van de 24 steden mogen we met maximum 50 personen in openlucht een actie organiseren. Alleen in Aarschot zijn we niet welkom", vertelt PVDA-woordvoerder Sander Vandecapelle. Burgemeester Rutten had laten weten dat samenkomsten op de openbare weg momenteel enkel toegelaten zijn met maximum 10 personen.

"Maar we hebben het recht om actie te voeren met meer dan 10 mensen", zegt PVDA. "Het Overlegcomité voorziet een uitzondering voor statische betogingen op de openbare weg. Dat mag met maximum 50 mensen, dus we willen dat recht afdwingen."