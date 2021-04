Actiecomités krijgen 8 weken om alternatief voorstel voor Gravensteen uit te werken

Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) startte uiteindelijk een bemiddelingspoging tussen de protestbeweging en het Gentse stadsbestuur. Dat heeft vanavond geleid tot wat Diependaele omschrijft als een doorbraak.

De bal ligt nu in het kamp van de burgerbewegingen, die zelf met concrete voorstellen moeten komen. Ze krijgen daarvoor acht weken. "We zijn blij met de opening die gegeven wordt en zullen aan ons huiswerk beginnen", zegt Wouter Houtekamer van SOS Gravensteen.

"Volgens onze architecten, is het duidelijk dat het plan dat vandaag voorligt het beste plan is", houdt de Gentse schepen Sami Souguir (Open VLD) vol. "Maar we sluiten niets uit. Als de integrale toegankelijkheid kan gegarandeerd worden op een andere manier, willen we dat gerust in beraad nemen."