Joe Biden belooft in het Congres grootste investeringen in een halve eeuw tijd: "Amerika is opnieuw gelanceerd"

"America is on the move again", Amerika is opnieuw gelanceerd. Dat was de belangrijkste boodschap van de nieuwe president Joe Biden tijdens zijn eerste toespraak tot het Amerikaanse Congres. De Democraat zei dat hij een natie in crisis had geërfd: "de ergste pandemie in een eeuw. De ergst economische crisis sinds de Grote Depressie en de ergste aanval op onze democratie sinds de Burgeroorlog". Nu, na 100 dagen, is Amerika volgens Biden opnieuw in beweging gezet.