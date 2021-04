Bliksemstages voor leerlingen van zesde leerjaar in Antwerpen: "Kinderen prikkelen om hun talenten te ontdekken"

In Antwerpen groeien veel te veel kinderen op die niet de kansen krijgen die ze verdienen", zegt Koen Vanroey. "Met JINC geven we hen een steuntje in de rug. Begeleid door vrijwillige professionals uit het bedrijfsleven leren ze welke jobs er zoal bestaan en welke vaardigheden bij welk beroep passen. We merken in het secundair onderwijs dat door foute studiekeuzes jongeren snel schoolmoe worden, het opgeven, of in de klassieke waterval afdonderen, waarbij de kansen op het behalen van een diploma drastisch afnemen. Vandaar dat we zo vroeg mogelijk de kinderen al willen prikkelen en inspireren om na te denken over wat ze later gaan doen, en hen goesting te doen krijgen om er voluit voor te gaan."